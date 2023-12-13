وزير الطاقة: بيان كوب 28 لم ينص على التخلص الفوري أو المتدرج من الوقود الأحفوري

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن فريقًا وطنيًا متكاملًا من السعودية شارك في مراجعة نص البيان الختامي لاتفاق كوب 28، وتم الانتهاء مساء أمس من الموافقة على نص الاتفاق مع رئاسة cop 28 عقب مراجعته كلمة بكلمة.

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وأضاف الوزير، في تصريحات لتليفزيون العربية، أن بيان كوب 28 لم ينص على التخلص الفوري أو المتدرج من الوقود الأحفوري بل عملية تحوّل، وأعطى لكل دولة الحق باختيار المنهجية التي تحافظ على مصالحها، مؤكدًا: "لسنا بغريبين عن منهجية تحول الطاقة ونحن رائدون فيها".

وشدد وزير الطاقة، على أن اتفاق كوب 28 لن يؤثر على صادرات المملكة من الموارد الهيدروكربونية ولا على قدرتها على البيع، موضحًا أن البدائل لا تعني أبداً الاتفاق على التخلص من الوقود الأحفوري وتم توفير ستة بدائل كخيارات وللدول حرية الإنتقاء منها.

وأكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن برامجنا تعمل على تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتنا والمستهدف هو خفض الانبعاثات، وتحول الطاقة يمكننا من الموازنة بين تخفيض الانبعاثات ونشاطنا النفطي.

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