مواجهات حاسمة في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بالدوري الأوروبي

تدخل بطولة الدوري الأوروبي مرحلتها الأخيرة بدور المجموعات، بإقامة مباريات الجولة السادسة والأخيرة، والتي تحمل مواجهات عدة ستكون حاسمة في مسار الفرق المتأهلة للدور المقبل.

ويتأهل أول كل مجموعة بالبطولة إلى دور الـ16 مباشرة، على أن يتأهل صاحب المركز الثاني إلى دور خروج المغلوب، حيث سيواجه أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث بمجموعاتها بدوري أبطال أوروبا.

وتتجه الأنظار إلى ملعب لندن الأولمبي، حيث يستضيف فريق ويستهام يونايتد الإنجليزي منافسه فرايبورج الألماني، في لقاء الحسم من أجل بلوغ دور الـ16 مباشرة.

ويحتل ويستهام صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فرايبورج، وفي حال التعادل فإن ويستهام سيتأهل لدور الستة عشر مباشرة فيما سيخوض فرايبورج مباراة في مرحلة خروج المغلوب مع أحد الفرق القادمة من دوري الأبطال.

ويتفوق ويستهام على منافسه في المواجهات المباشرة قبل انطلاق اللقاء، حيث فاز عليه على أرضه ووسط جماهيره 2 /1 في أكتوبر الماضي.

ويحتاج فرايبورج للفوز من أجل بلوغ الدور المقبل، فيما ستكون نتيجة التعادل كافية لويستهام لبلوغ الدور المقبل كمتصدر للمجموعة.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، يلتقي أولمبياكوس اليوناني، صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط، مع باتشكا توبولا الصربي صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، حيث يكفي أولمبياكوس التعادل لضمان احتلال المركز الثالث والتأهل لخوض منافسات دور خروج المغلوب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، يشهد ملعب "فالمر ستاديوم" مواجهة حاسمة بين برايتون الإنجليزي (صاحب المركز الثاني برصيد عشر نقاط) مع المتصدر مارسيليا الفرنسي برصيد 11 نقطة.

وسيكون الفوز هو السبيل الوحيد لبرايتون للتأهل مباشرة لدور الستة عشر، فيما يكفي مارسيليا التعادل لضمان صدارة المجموعة.

ويتنافس فريقا أياكس الهولندي وأيك آثينا اليوناني، على بطاقة العبور لبطولة دوري المؤتمر، حيث يحتل الفريق اليوناني المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن أياكس متذيل الترتيب.

وتتنوع الحسابات في المجموعة الثالثة، حيث سيكون هناك ثلاث فرق بإمكانها الحصول على صدارة الترتيب والتأهل مباشرة لدور الستة عشر.

ويستضيف فريق ريال بيتيس الإسباني (المركز الأول برصيد تسع نقاط) فريق رينجرز الاسكتلندي (المركز الثاني برصيد ثماني نقاط)، حيث سيمنح الفوز لأحدهما صدارة المجموعة والتأهل مباشرة لدور الستة عشر.

وفي مواجهة أخرى، يسعى سبارتا براج التشيكي لاقتناص بطاقة الصعود أو احتلال المركز الثاني، حينما يحل ضيفا على أريس ليماسول القبرصي.

ويحتل الفريق التشيكي المركز الثالث برصيد سبع نقاط، فيما خرج الفريق القبرصي من الحسابات، لكنه يتمسك بفرصة بلوغ منافسات خروج المغلوب بدوري المؤتمر من خلال احتلال المركز الثالث.

وتخلو الحسابات المعقدة من المجموعة الرابعة، حيث تأكد تأهل كل من أتالانتا الإيطالي كمتصدر، وسبورتنج لشبونة في المركز الثاني، حيث يلتقي الأول مع مضيفه راكوف البولندي، فيما يستضيف الثاني فريق شتورم جراتس النمساوي، الذي يسعى بدوره لضمان بطاقة العبور لدوري المؤتمر.

وفي المجموعة الخامسة، يلعب ليفربول الإنجليزي المتصدر والمتأهل سلفا لدور الـ16 ( حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة) مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي (صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط)، فيما يحل تولوز الفرنسي (المركز الثاني بثماني نقاط) ضيفا على لاسك النمساوي (المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط).

ويكفي تولوز التعادل مع لاسك وفوز ليفربول على يونيون سانت جيلواز لضمان احتلال المركز الثاني، وحتى في حال فوز الفريق البلجيكي على ليفربول، فإن تفوق تولوز في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة يمنحه المركز الثاني.

وفي المجموعة السادسة، يلتقي رين الفرنسي مع ضيفه فياريال الإسباني، في مباراة ستحسم صدارة المجموعة.

ويحتل رين المركز الأول برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن فياريال، ويلعب بفرصتي الفوز والتعادل لحسم الصدارة، فيما سيكون الفوز وحده هو مطلب الفريق الإسباني للتأهل لدور الـ16 مباشرة.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، يلعب باناثينايكوس اليوناني(المركز الثالث برصيد أربع نقاط) مع مكابي حيفا الإسرائيلي (المركز الرابع برصيد نقطتين)، حيث يكفي الفريق اليوناني نقطة التعادل للتأهل لمنافسات الأدوار الإقصائية بدوري المؤتمر، فيما يحتاج منافسه للفوز للانتقال للعب في دوري المؤتمر.

ويتنافس فريقا سلافيا براج التشيكي وروما الإيطالي، على صدارة المجموعة السابعة، حينما يلتقي الأول مع ضيفه سيرفيت جنيف السويسري، فيما يلعب الثاني مع ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وسيكون سلافيا (المركز الأول برصيد 12 نقطة) على موعد مع العبور لدور الـ16 مباشرة في حال فوزه على سيرفيت جنيف، فيما يسعى روما (المركز الثاني برصيد عشر نقاط) للفوز على شيريف تيراسبول (المركز الرابع بنقطة واحدة)، وانتظار خسارة سلافيا لضمان صدارة المجموعة.

وفي المجموعة الثامنة، ضمن باير ليفركوزن الألماني الصدارة، ويلعب مع ضيفه مولده النرويجي (المركز الثالث برصيد سبع نقاط) والذي يسعى بدوره للفوز أو التعادل مع انتظار خسارة كارباج الأذربيجاني (المركز الثاني بسبع نقاط) أمام هاكن السويدي (المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط)، لاحتلال المركز الثاني.