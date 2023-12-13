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عبور قافلة مساعدات سعودية جديدة معبر رفح متوجهة إلى قطاع غزة

13 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
عبور قافلة مساعدات سعودية جديدة معبر رفح
عبور قافلة مساعدات سعودية جديدة معبر رفح

عبرت اليوم قافلة جديدة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معبر رفح الحدودي تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متوجهة إلى قطاع غزة.

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يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

قافلة مساعدات سعودية
قافلة مساعدات سعودية

وتخطى مجموع التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر منصة "ساهم"، 555 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين مليون و181 ألف متبرع.

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