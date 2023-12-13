صندوق تنمية الموارد البشرية: دعم توظيف 330 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال 10 أشهر

قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي بن عبدالله الجعويني، إن الصندوق أسهم في دعم توظيف نحو 330 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

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وأضاف الجعويني، في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في الرياض اليوم، إن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغ 7.5 مليارات ريال، استفاد منها 1.78 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 104 آلاف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة.

فيديو | مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعواني: وسعنا برامج الدعم المالي للتدريب.. ولدينا اتفاقية مع "لوسيد" لتدريب وتوظيف ألف سعودي خلال العام القادم 2024 #المؤتمر_الدولي_لسوق_العمل#الإخبارية pic.twitter.com/iwM9e5hiAI — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 13, 2023

وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، على استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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