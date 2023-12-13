نيوم تعلن عن وجهاتها السياحية والترفيهية الجديدة “أوتامو”

أعلن مجلس إدارة نيوم اليوم الأربعاء عن تطوير "أوتامو Utamo"، أحدث وجهات نيوم التي ستقدم سلسلة من التجارب المتنوعة في الفنون والترفيه، لتكون موقعًا مثاليًا لإقامة الأحداث والفعاليات المبتكرة واستضافة الفنانين العالميين.

بطبيعتها الساحرة بين الجبال المطلة على ساحل خليج العقبة، ستوفر "أوتامو" بيئةً فريدة من نوعها للفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية، تسهم في إحداث تحول نوعي في مفاهيم الترفيه التقليدية.

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وتقدم تجارب غنية للزوار يتناغم فيها الجمال الطبيعي للمكان مع أحدث التقنيات، وبتصاميمٍ تمزج بين الفن والهندسة المعمارية.

عبر مسارٍ ممتد على طول حديقة رائعة تضم أصنافًا متنوعة من الأشجار والأعشاب والزهور، يصل إلى الموقع، ويتميز المدخل بتصميم فني استثنائي يبلغ ارتفاعه 64 مترًا، بتصميم فني استثنائي يهيئ الزوار للتجارب المبهرة في الداخل، حيث تبدأ الرحلة بردهة الاستقبال الكبرى.

وتضم "أوتامو" إمكانات متكاملة تجعل هذه الوجهة واحدة من أحدث مواقع الفعاليات وأكثرها تميزًا وبما يمكنها من تنظيم واستضافة عروض وحفلات لأهم الفنانين في العالم، بدءا من مسرح المستقبل الذي سيقدم تجارب استثنائية تمزج الواقع بالعالم الافتراضي، وكذلك مساحة مخصصة للعروض متعددة الأغراض، وصالات لكبار الشخصيات، والمطاعم الفاخرة.

وسيصمم الموقع بعناية لتسهيل تركيب التجهيزات اللازمة لإقامة العروض الفنية الغامرة، لضمان تفاعل الزوار مع الأنظمة السمعية والبصرية المتقدمة.

وسيتم اتباع أحدث الأساليب في تصميم وبناء "أوتامو"، تحقيقًا لمستهدفاتها في الحفاظ على 95% من مساحتها للطبيعة، وذلك التزامًا بنهج نيوم الراسخ وجهودها الكبيرة لدعم التنمية المستدامة.

ويأتي الإعلان عن تطوير وجهة "أوتامو" بعد الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" أحدث الوجهات السياحية المستدامة في نيوم، ضمن جهود نيوم لاستثمار الوجهات الطبيعية المميزة، وتعزيز التنمية السياحية، وتقديم مفاهيم مبتكرة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة.