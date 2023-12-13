مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 5.2 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأربعاء بارتفاع قدره 6.47 نقاط، ليقفل عند مستوى 11401.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 203 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا وأقل انخفاضًا

وكانت أسهم شركات الباحة، وسال، ونسيج، والعربية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أيان، وسهل، وأنابيب السعودية، والمراعي، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و2.70% .

الأكثر نشاطًا في القيمة والكمية

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والأصيل، هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، والأهلي، ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 72.30 نقطة ليقفل عند مستوى 23731.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 106 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

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