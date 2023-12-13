الأمن يحبط محاولات تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان وحائل

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، في إحباط محاولة تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

إقرا أيضًا: إحباط تهريب 140 كيلو قات في جازان.. وضبط مقيم لترويج الشبو بتبوك

وأعلنت في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، القبض على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية خلال محاولة تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

إقرا أيضًا:

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر