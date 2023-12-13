أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام: ألف مشارك خلال 72 ساعة من بدء التسجيل إلكترونيًا

أعلنت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام في دورتها الثالثة، تقدم ما يزيد عن ألف مشاركة بين الأفراد والهيئات خلال 72 ساعة من فتح باب الترشح للتسجيل والمنافسة الإلكترونية لجوائز المنتدى.

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وتمنح جائزة المنتدى السعودي للإعلام لمنسوبي مؤسسات الإعلام، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات والفرق الإعلامية ومنسوبي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المنتدى السعودي للإعلام، محمد بن فهد الحارثي، أن إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة بالإعلام، ستسهم في رفع مستوى جودة صناعة الإعلام المحلي لينطلق للعالمية على أسس احترافية.

ويُقام ضمن فعاليات المنتدى معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، تحت عنوان "مستقبل الإعلام"، وذلك ابتداءً من 19 حتى 21 فبراير المقبل، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

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