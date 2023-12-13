الاتحاد صاحب الكعب العالي والهلال الأكثر خسارة.. تاريخ المواجهات مع الأندية المصرية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جدة، حيث سيلتقي الأهلي المصري مع الاتحاد السعودي، في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

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وتعد هذه المباراة هي الثانية بين الأهلي والاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث التقيا عام 2005 وفاز بها الاتحاد، ولكنها تعد أيضا مباراة عربية منتظرة، حيث يلتقي فيها بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق الاتحاد المنظم لبطولة كأس العالم للأندية.

وشهد تاريخ المواجهات الرسمية بين الأندية السعودية والمصرية عدد من المواجهات الممتعة، حيث اجتمع الطرفين في 54 مباراة، فازت الأندية السعودية فيها بـ18 مباراة بإجمالي 59 هدفاً، مقابل 20 للأندية المصرية بإجمالي61 هدفاً، وتعادل الجانبان في 16 مباراة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي كان صاحب الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات مع الأندية المصرية بالانتصار في 7 مباريات بينما حقق الهلال الفوز في 4 مواجهات.

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