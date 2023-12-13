رئيس هيئة الرقابة: المملكة نجحت في حشد الجهود الدولية لدعم مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، إن المملكة نجحت في حشد الجهود الدولية لدعم مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد في مرحلته الثانية، والتي سينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

إقرأ أيضًا: اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2023.. إنجازات محلية ودولية للسعودية

وأضاف الكهموس، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الأربعاء، أنه من أبرز مخرجات المبادرة هو تحديد مؤشرات عالمية لقياس النزاهة وجهود مكافحة الفساد للدول تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث تتطلع المبادرة إلى تمكين الدول من متابعة ورصد التقدم المحرز في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى مساعدة الدول والمنظمات الدولية والمستثمرين في معرفة مستويات الفساد في الدول بشكل موضوعي وعلمي، الأمر الذي سيمكنها من اتخاذ قرارات سليمة في عدة مجالات من بينها تحديد مقدار الاستثمارات.

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لـ ⁧#العربية⁩: ⁧#السعودية⁩ نجحت في حشد الجهود الدولية لدعم مبادرة ⁧#نزاهة⁩ العالمية لقياس الفساد ومن أبرز مخرجاتها تحديد مؤشرات عالمية لقياس النزاهة#CoSP10#مبادرة_نزاهة_العالمية_لقياس_الفساد pic.twitter.com/gCjNBYWk7V — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 13, 2023

وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أهمية التعاون لتطوير آليات وأدوات قياس الفساد بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، من خلال تطوير منهجية علمية تُسهم في وضع استراتيجيات فعّالة لمنع الفساد ومكافحته.

ودشن اليوم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، المرحلة الثانية من مشروع مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يُعقد خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة أتلانتا.

إقرأ أيضًا:

المملكة تشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أمريكا