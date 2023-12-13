وزير الاقتصاد: استضافة الفعاليات العالمية فرصة ثمينة لتطوير قدرات المهارات المحلية

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمدينة الرياض.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لبحث أوضاع السوق واستشراف مستقبله، وإيجاد حلول إبداعية لمعالجة قضايا سوق العمل.

وجاءت مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط في جلسة بعنوان "الاستثمار في قطاعات الابتكار لتحقيق النمو في الإنتاجية"، حيث تطرق إلى اهتمام المملكة بتكوين اقتصاد يقوده الإنتاجية مما سيسهم في تنويع مصادر الدخل.

وتطرق إلى دور المناطق الصناعية في توفير فرص عمل مميزة من خلال توجيه الكفاءات نحو وظائف واعدة تتطلب مهارات عالية المستوى، مؤكدا أهمية الاستفادة من استضافة الأحداث والفعاليات العالمية مثل إكسبو 2030، والتي تعد فرصة ثمينة للاستفادة من الفرص وصناعتها، وجذب المهارات العالمية إلى المملكة وتطوير قدرات المهارات المحلية لتحقيق الأهداف الوطنية.

المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا.