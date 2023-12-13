ناقد رياضي: إزدواجية الأداور هي من ذبحت الاتحاد.. وأنا ضد مشاركة حمدالله كأساسي

علق الناقد الرياضي عادل عصام الدين، على عدم مشاركة المغربي عبد الرازق حمد الله، بشكل أساسي في مواجهة فريقه الاتحاد أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للاندية "جدة 2023".

وقال عادل عصام الدين خلال استضافته على قناة "الرياضية السعودية"، الأربعاء: "إزدواجية الأداور هي من ذبحت الاتحاد، وهي من قطعت العلاقة ما بين نونو سانتو والجماهير بالإضافة إلى مشاكل عدم الاعتماد على الأطراف".

وأضاف: "الاتحاد أحضر أفضل مهاجم في العالم الموسم الماضي، من المفترض أن يُبنى عليه استراتيجية الفريق وخطة اللعب".

وتابع: "أنا ضد مشاركة حمدالله كلاعب أساسي، وإذا أراد الاتحاد أن يواصل نجاحاته ومسيرته بإمتياز عليه أن يقول لحمدالله بأنه سيكون احتياطيًا لبنزيما".

وواصل: "حمدالله لاعبي كبير وممتاز ولكن الاتحاد تعاقد مع لاعب أفضل منه، وبنزيما كان غير راضيًا عن وجود مهاجم آخر بجانبه في الملعب، ولكنه مهذب ولم يعلن عن الضيق الذي كان يعاني منه".

واختتم عصام الدين تصريحاته: "رومارينهو لاعب مهم جدا ومعم بنزيما أتوقع يشكلان ثنائية جيدة".

#عادل_عصام_الدين | إزدواجية الأداور هي من قتلت الاتحاد، وهي من قطعت العلاقة ما بين نونو سانتو والجماهير.. وأنا ضد مشاركة حمدالله كلاعب أساسي#هلا_بالمونديال#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ZGDefaOgyD — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2023

وضرب نادي الاتحاد موعدًا مع نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي، الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي توج به في الموسم الماضي.

في المقابل، تأهل الأهلي المصري إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.