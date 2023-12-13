تعرّف على خدمات مديرية الجوازات على منصة “أبشر”

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها المتوافرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر"، ومنها خدمة تواصل.

وأوضحت المديرية أن خدمة تواصل تتيح للمستفيدين تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وأوضحت المديرية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

الدخول لمنصة أبشر باستخدام حساب صاحب الطلب.

اختيار "خدماتي".

اختيار "خدمات".

تحديد قطاع الجوازات.

اختيار "خدمة تواصل".

تقديم طلب جديد.

تحديد القسم والخدمة الفرعية.

إكمال متطلبات الخدمة.

كتابة وصف الطلب في مربع الوصف ورفع المرفقات المطلوبة.

تقديم الطلب.

وأكدت المديرية أن خدمة تواصل تُعد من الخدمات الإلكترونية التي تسعى المديرية من خلالها إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتقديم خدماتها لهم بكل يسر وسهولة.