عرعر تشهد تدفق الأودية والشعاب وأجواء ضبابية عقب الأمطار الغزيرة

تدفق السيل في أودية وشعاب مدينة عرعر والقرى التابعة لها، عقب موجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها فجر اليوم، ما أضفى عليها مزيدًا من السحر، الذي صاحبته أجواء ضبابية تزامنت مع رذاذ الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى، في وقت انخفضت درجات الحرارة ومستوى الرؤية الأفقية.

يُعرف وادي "عرعر" بأنه أحد أقدم وديان المدينة، ومن أشهر معالم السياحة التي لا يمكن لسائح أن يزور المدينة دون أن يزورها، وسمي باسم عرعر نسبة إلى أشجار العرعر التي تحف الوادي وتنتشر في المنطقة.

ويتميز وادي عرعر بانتشار الأشجار، ووجود السلالم التي تمكن السياح من الاستمتاع بالمنظر الخلاب والهادىء.

أهم مزارات عرعر

وادي بدنة: يعتبر وادي بدنة هو ثاني أكبر الوديان في مدينة عرعر، يقع في الجهة الغربية من المدينة، وقد تكون هذا الوادي بسبب هطول المطار الغزيرة على منطقة عرعر.

يتميز وادي بدنة بوجود العديد من الدوائر الحجرية الصوانية الصغيرة وتوجد على هضبة تطل على الوادي وهذا المنظر يميز الوادي ويجعله من أشهر المعالم السياحية بالمدينة.

مسجد الأمير عبد الله.. تحفة عرعر المعمارية

يعتبر هذا المسجد من أعظم التحف المعمارية التي توجد بمدينة عرعر السعودية، وهذا المسجد تم بناؤه باستخدام احدث المعدات والتجهيزات وصنعت النقوش والزخارف الخاصة بالمسجد في مصر ثم تم تركيبها بالمسجد.

وبسبب فخامة هذا المسجد جمال معماره والنقوش به يفد إليه السياح من جميع الدول حول العالم.

حديقة النخيل: وهي أحد أهم المنتزهات في مدينة عرعر بسبب جمالها الخلاب، ووجود العديد من ألعاب الأطفال الترفيهية التي تخلق جو مبهج يتناسب من الرحلات العائلية السياحية.