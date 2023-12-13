تسلا تستدعي مليوني سيارة لإجراءات أمان تتعلق بالقيادة الذاتية

أعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية عن استدعاء أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة مجهزة بنظام القيادة الذاتية المتقدمة "أوتوبايلوت" بهدف تثبيت إجراءات أمان جديدة.

يأتي الاستدعاء بعد أن قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة إن نظام القيادة الذاتية في تسلا يثير مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت الإدارة إن تحقيقًا استمر لأكثر من عامين خلص إلى أن "تصميم تسلا الفريد لنظام القيادة الذاتية يجعل السائق لا يشارك بشكل كافٍ في عملية القيادة وقد يستخدم النظام بشكل غير صحيح أو غير ملائم".

وسيؤدي الاستدعاء إلى تثبيت تحديث جديد للبرنامج في سيارات تسلا المعنية سيضيف ميزات أمان جديدة، بما في ذلك:

• تنبيهات أكثر وضوحًا للسائقين للحاجة إلى التحكم في السيارة.

• تقليل السرعة القصوى للسيارة عند الاقتراب من مركبة طوارئ ثابتة.

• تقييد الوظائف التي يمكن للسائق استخدامها أثناء استخدام نظام القيادة الذاتية.

ويمثل استدعاء تسلا الأكبر على الإطلاق ويسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن سلامة السيارات ذاتية القيادة.