“فيفا” يعلن طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والأهلي المصري في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الاتحاد والأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

وضرب الاتحاد موعدًا مع نظيره الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي، الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وأشار فيفا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، اليوم الأربعاء إلى أن اللقاء سيديره الحكم الفنزويلي خيسوس فالينيزويلا، ويعاونه مواطناه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع كامبل كيرك كاوانا من نيوزيلندا.

ويتأهل الفائز من مواجهة الاتحاد والأهلي للدور قبل النهائي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي توج به في الموسم الماضي.

في المقابل، تأهل الأهلي المصري إلى مونديال الأندية، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.