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أخضر الناشئين يواجه الأردن ضمن بطولة غرب آسيا في عُمان

13 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

يخوض المنتخب الوطني تحت 17 عامًا غدًا، الخميس، مباراته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 في عمان.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الأردن في تمام الخامسة مساءً بتوقيت عمان (الرابعة مساءً بتوقيت المملكة) على استاد السعادة بمدينة صلالة في عمان.

وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصة تدريبية اليوم الأربعاء، على ملعب مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 وضعت "الأخضر" في المجموعة الثانية، وإلى جانبه منتخبات الإمارات، سوريا، والأردن.