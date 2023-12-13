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وزير المالية رئيساً للجنة النقدية والمالية بصندوق النقد
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الأخبار الاقتصادية
وزير المالية رئيساً للجنة النقدية والمالية بصندوق النقد
13 ديسمبر 2023
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وزير المالية محمد الجدعان
اختارت اللجنة النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي وزير المالية محمد الجدعان رئيساً جديداً لها.
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