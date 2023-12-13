الأهلي المصري يواصل الاستعداد لمواجهة الاتحاد

أنهى النادي الأهلي المصري، الأربعاء، مرانه الجماعي الثاني في جدة، والذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وشرح لهم بعض الأمور الخططية والفنية، والتي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.

وقام لاعبو الأهلي المصري بإجراء بعض التدريبات البدنية مع انطلاق المران، تحت قيادة أندريس إندويا مخطط أحمال الفريق.

وركز كولر خلال المران على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، بالإضافة لإعطاء بعض التعليمات للاعبين، كما ركز على إنهاء الهجمات بشكل جيد، من أجل استغلال الفرص التي تتاح للفريق في تسجيل أهداف.

ومن جانبه، حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لأداء المران الثاني.

📸 لقطات من تحرك فريقنا لخوض المران الثاني بجدة استعدادًا لمونديال الأندية 🦅#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/fqp5EDKvMQ — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 13, 2023

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الاتحاد مع الأهلي المصري، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي توج به في الموسم الماضي.

في المقابل، تأهل الأهلي المصري إلى مونديال الأندية، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

وستكون مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، هي المواجهة الثانية بين الأهلي المصري والاتحاد في مونديال الأندية.

وكانت المواجهة الأولى بين الاتحاد والأهلي في عام 2005، ونجح "النمور" في تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان، بهدف نظيف أحرزه محمد نور.

وينتظر نادي فلومينينسي البرازيلي الفائز من مباراة الاتحاد والأهلي المصري في ربع نهائي المونديال.