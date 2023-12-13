العربية للتعهدات الفنية تحتفي بإطلاقها مشروعات الإعلانات الخارجية بالرياض

بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء البنوك ورجال الأعمال احتفلت الشركة العربية للتعهدات الفنية يوم الثلاثاء بإطلاق مشاريعها المستقبلية في قطاع الإعلانات الخارجية بمدينة الرياض إضافة إلى فوزها بحقوق الاستثمار الحصري للوحات الإعلانية بمطار الملك خالد الدولي، وذلك بفندق سانت ريجيس بمدينة الرياض.

وتضمن الحفل التعريف بالتحالف الاستثماري الحصري بين شركة العربية والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الاعلانات الخارجية والمطروح من شركة ريمات الرياض للتنمية لمدة عشر سنوات بقيمة تجاوزت عشرة مليارات ريال إضافة إلى تفاصيل استثمار العربية في حقوق الإعلانات الحصري لمطار الملك خالد الدولي مع شركة مطارات الرياض.

واطلع الحضور خلال الحفل على عرض مرئي لتوجهات العربية بالتحالف مع شركة سكاي في تحقيق مفهوم جديد لصناعة الإعلانات الخارجية يرتكز على استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والميزات التنافسية العالمية لأصولها الإعلانية وتقديم حلول مبتكرة لصناعة إعلانية أكثر دقة وموثوقية تتميز بالتحليلات اللحظية والمتخصصة التي تتلاءم مع تطلعات المعلنين والجمهور وكذلك إطلاق منتجات رقمية تضمن ربط سكان العاصمة باللوحات الإعلانية واستحداث خيارات واسعة لهم من الحلول الذكية المستدامة والتقنيات المتقدمة والمنتجات الذكية من أجهزة تنقية الهواء الذكية لتخفيض الانبعاثات الكربونية استجابة لتوجهات المملكة في تحقيق صفر انبعاث كربوني بحلول العام 2060 والتي بدأت شركة العربية في تطبيق مستهدفاتها منذ الآن إضافة إلى دمج ودمج المرافق الذكية في حدائق الالعاب لتشجيع المشاركة الصحية للمجتمع من خلال تهيئة عدد من جسور المشاة سيتم تدشينها العام 2024 ضمن أهداف العربية في تطبيق مشاريعها للتطوير الحضري في العاصمة والوصول إلى تحول رقمي كامل ينسبة 100 في المئة يدعم الاستدامة والحلول المبتكرة كما ستوفر هذه التوجهات أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة ويعيد الميزانيات المليارية الإعلانية المهاجرة في المنصات الإعلانية المحلية ويساهم في جعل الرياض ضمن أكثر عشر مدن ذكية في العالم إضافة إلى إعلان المبادرات والمنافسات بين الفنانين والمصممين لمناطق مختارة في العاصمة والتي ستسهم في تعزيز جمالية وجاذبية العاصمة بالتزامن مع تحقيق برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري لها ضمن إطار مستهدفات رؤية المملكة.

كما أبرز العرض أمام الحضور طبيعة استثمار العربية في حقوق الإعلانات الحصري لمطار الملك خالد الدولي مع شركة مطارات الرياض والفرص الاستثمارية الواعدة مع ما ستشهده العاصمة من التزايد المتوقع لأعداد السياح والزوار مع الفعاليات العالمية المنتظرة مثل معرض إكسبو 2030 واستضافة كأس العالم 2034 اضافة إلى الجاذبية السياحية مع اعلان استراتيجية مدينة القدية موخرا.

وتم خلال الحفل إطلاق المنصة الأولى من نوعها في مجال تحليل أداء الإعلانات الخارجية وتاثيراتها اللحظية وتسخير قوة البيانات لتحسين محتواها الاعلاني إضافة إلى توقيع عدد من المبادرات والشراكات مع دور التصاميم وبيوت الخبرة في مجالات تصميم اللوحات الاعلانية الجمالية وتنافسية المصممين لتعزيز جاذبيتها البصرية في العاصمة.

بعد ذلك عقدت جلسة نقاش تبادل فيها الحاضرون أبرز الآراء حول مستقبل منتجات الإعلانات وتوجهاتها المستقبلية وتفاصيل الحلول الإعلانية وابتكاراتها لخلق بيئة رقمية تنافسية للعاصمة والاقتراحات التي تدعم هذه التنافسية.

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة العربية محمد الخريجي خلال الحفل كلمة رحب فيها بالحضور موضحا أن شركة العربية تتطلع إلى نقل صناعة الإعلان التقليدية إلى صناعة إعلانية احترافية ذكية وإعادة هيكلة الأصول الإعلانية من خلال دعمها بالتقنيات العالمية الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتتوافق مع النهضة التنموية التي تعيشها المملكة، معربا عن فخره واعتزازه بعراب رؤية المملكة ملهم الطموحات والتطلعات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال الخريجي إن خبرات العربية الطويلة مكنت من عقد تحالفات واعدة واستثمارات حصرية لتحقيق تحول رقمي حقيقي في الصناعة الإعلانية ودعمها بالتقنيات لتوفير خيارات واسعة من الحلول الإعلانية المبتكرة إضافة إلى الاستفادة من الاستقطابات غير المسبوقة للمشاريع التنموية والفعاليات السياحية العالمية المنتظرة تفتح افاق جديدة أكثر تطورا وابهارا في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد الخريجي أن العربية ماضية في تسخير كافة إمكاناتها لخدمة العاصمة وجودة الحياة فيها وجعلها مدينة ذكية مبتكرة تحظى بخيارات تقنية واسعة تنافس مثيلاتها عالميا، مشيرا إلى أن العربية تتطلع لأن تكون الملهم الريادي في قطاع الإعلانات الخارجية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.