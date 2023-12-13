الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع ديسمبر، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتخذ فيها مثل هذا القرار بعد 11 رفعاً سابقاً لأسعار الفائدة للمساعدة في كبح التضخم.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان له: "تسعى اللجنة (الفيدرالية للسوق المفتوحة) إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف والتضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل، ودعماً لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 و 5.5 بالمئة ".

ويعد نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة، والمعمول به منذ يوليو الماضي، هو أعلى مستوى وصلت له أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من 2001.