افتتاح طريق مطار الطائف الجديد بطول يتجاوز 14 كم وبـ3 مسارات في كل اتجاه

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على طريق مطار الطائف الجديد، الذي يمتد لأكثر من 14 كم ويحتوي على 3 مسارات في كل اتجاه.

يهدف هذا الطريق إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل وربط المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تمكين السياحة في المنطقة.

ويعد طريق مطار الطائف الجديد رابطًا مهمًا بين المطار وسوق عكاظ التاريخي، حيث يسهم في تسهيل وصول الزوار والسياح إلى هذا السوق التاريخي الشهير، كما يربط المطار الجديد مع طريق الرياض / الطائف الرئيسي.

ويشمل الطريق تقاطعًا علويًا لخدمة منطقة سوق عكاظ، كما يتضمن الطريق أيضًا معبرًا سفليًا للمركبات, كما تم تجهيز الطريق بـ30 منشأة لتصريف المياه.

ويسهم الطريق في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة وصولاً لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.