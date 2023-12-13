السلطان لاعب الطائي يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

أسامه الطريفي - الوئام

أجرى لاعب نادي الطائي عبدالكريم السلطان، الأربعاء، عملية جراحية في الرباط الصليبي على يد الاستشاري الدكتور حمود الغاشم، حيث تكللت العملية بالنجاح.

وسيخضع السلطان لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الفريق الطبي بالنادي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن اللاعب تعرض للإصابة بعد مشاركته كبديل في مباراة الفتح ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي، والتي فاز بها الفريق الحائلي.

ويحتاج التعافي من إصابات الرباط الصليبي من 6 إلى 7 أشهر، ما يعني نهاية موسم السلطان مع الطائي.