“البيئة” تبحث مع 60 شركة صينية سبل تعزيز الاستثمارات بقطاع الاستزراع المائي

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين المملكة والصين في قطاع الاستزراع المائي مع أكثر من 60 شركة صينية متخصصة يمثلها رجال أعمال ومستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الوزارة ممثلًا بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في منتدى "ترويج الفرص الاستثمارية"، والذي عقد في مدينة شنجن الصينية؛ بهدف التعريف بفرص الاستزراع المائي بالمملكة، وبحث تطوير الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وخلال المنتدى، ناقش الجانبان فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والصين، وتنمية الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.

وأوضح المشرف العام على البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي أن الميز النسبية للمملكة تجعلها الوجهة الأولى للوصول السريع إلى الأسواق العالمية، مبيناً أن "الوزارة" تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تسهيل رحلة المستثمر الأجنبي في المملكة وتوطين الاستثمارات النوعية المستدامة.

وأضاف الدكتور الشيخي أن منتجات المملكة في السوق الصيني لا تتجاوز (3) % حالياً، ونستهدف الوصول إلى (15) % وأكثر من حجم السوق الصيني والذي يُعد من أكبر أسواق العالم من حيث حجم الطلب والقوة الشرائية.

‏إلى ذلك، أجرى الوفد السعودي خلال زيارته إلى مدينة شنجن لقاءًا مع محافظ ولاية شنجن، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية الصينية؛ للاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية في البلدين، وتعزيز نموها، كما عقد اجتماعًا مع رئيسة الغرفة التجارية ومسؤولي صندوق استثمارات شنجن؛ لمناقشة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.