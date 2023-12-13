لجنة الانضباط والأخلاق تُغرم الأهلي‬⁩ 40 ألف ريال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، تغريم النادي الأهلي 40 ألف ريال.

جاء ذلك بسبب رمي جماهير الأهلي علبتي مياه تجاه مضمار الملعب دون إصابة أحد في مباراة الفريق الماضية بدوري روشن أمام الرائد.

وقررت اللجنة أيضًا إيقاف لاعب نادي التقدم في دوري الدرجة الثانية وإيقاف لاعب نادي التقدم ماهر محمد داود مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها في مباراة اللواء وتغريمه 10 آلاف ريال.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي اللواء، أحمد فيصل عمار مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها في مواجهة التقدم، وتغريمه 10 آلاف ريال.

ويحل الأهلي الخميس ضيفًا على نظيره الفيحاء في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في افتتاحية منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.