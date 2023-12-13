فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في التنف السورية

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، الأربعاء، أنها استهدفت قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف السورية، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار الهجمات على القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق، رغم التحذيرات المستمرة من قبل الولايات المتحدة.

وذكرت الفصائل المنتمية لما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها قصفت القاعدة الواقعة قرب الحدود مع العراق والأردن، وذلك رداً على ما قالت إنها "جرائم ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة".

وأضافت أن الطائرات المسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

وكانت الفصائل نفسها قد أعلنت خلال اليومين الماضيين أنها هاجمت قواعد للقوات الأمريكية في كل من سوريا والعراق.