نيوكاسل يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا

ودع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام ضيفه ميلان الإيطالي 2-1 ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة.

بادر جولينتون بالتسجيل لفريق نيوكاسل عند الدقيقة 33، قبل أن يتعادل ميلان عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 59.

وسجل صامويل تشوكويزي الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 84.

رفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، والذي تعادل في المباراة الثانية أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لكل فريق.

وتذيل نادي نيوكاسل يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

وودع نيوكاسل منافسات البطولات القارية الموسم الحالي، بينما يتجه نادي ميلان إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الثالث.