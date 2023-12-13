باريس سان جيرمان‬⁩ يتعادل مع دورتموند ويرافقه إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل باريس سان جيرمان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل خسارة نيوكاسل الإنجليزي أمام ضيفه ميلان الإيطالي 2-1.

وتعادل الفريق الفرنسي ومضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله الأربعاء في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السادسة.

واستغل بوروسيا دورتموند حالة الارتباك في دفاع باريس سان جيرمان في وقت مبكر من النصف الثاني ليتقدم بالنتيجة بفضل كريم أديمي (53).

وردّ زاير إيمري بعد ثلاث دقائق فقط بهدف التعادل الذي أعاد باريس سان جيرمان إلى المواجهة (56).

وواصل باريس سان جيرمان ضغطه على منافسه ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني مع الدقيقة 76 بعد تسديدة محكمة من كيليان مبابي، إلا أنّ تقنية الفيديو تدخلت ليتم إلغاء الهدف بحجة وجود تسلسل على مبابي.

وانخفض أداء معظم لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية بعد الجهد الكبير الذي بذل في أول 75 دقيقة لتنتهي المباراة بالتعادل.

وصار رصيد باريس سان جيرمان 8 نقاط في المركز الثاني بفضل قاعدة المواجهات المباشرة أمام ميلان الذي امتلك ذات العدد من النقاط ليتأهل الأخير إلى الدوري الأوروبي.

فيما آلت الصدارة لدورتموند بـ11 نقطة وحل نيوكاسل في المركز الأخير بخمس نقاط.