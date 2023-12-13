الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في غزة.. نبش القبور وتشريد الأحياء

وثقت مشاهد من قطاع غزة ممارسات جديدة للقوات الإسرائيلية، تكشف أن أهداف هذه الحرب تجاوز استهداف الأحياء ومدنهم إلى الأموات وقبورهم.

فقد رصدت عدسات قناة "العربية"، الأربعاء، كيف أن الدمار في القطاع وصل إلى الأموات، مع عمليات نبش لمئات القبور، نفذتها الجرافات الإسرائيلية في حي الفالوجة بمنطقة جباليا شمالي غزة، وفي حي الزيتون في قلب المدينة إلى جوار مستشفى المعمداني، التي تحول كل ركن فيها إلى أنقاض، بعد الغزو وآلاف الضربات الجوية، والقصف برًا وبحرًا.

اللقطات التي عرضتها "العربية" أظهرت الرفات التي طفت على سطح الأرض في أكفانها وسط أكوام من شواهد القبور المدمرة، والتي داستها الدبابات والجرافات الإسرائيلية، بزعم عمليات بحث عن دلائل، لم يظهر منها سوى العبث بجثامين موتى، قضوا في الاشتباكات العنيفة وفي الغزو الذي لا يزال متواصلًا على القطاع.

واليوم، وصل عدد القتلى في غزة إلى ما يزيد عن 18 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما نزح ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب، الذي لم يسلم أيضًا من الغارات وعمليات القصف والاجتياح، المتواصلة منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر الماضي.