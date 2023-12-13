دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يختتم دور المجموعات بالخسارة أمام أنتويرب

اختتم نادي برشلونة الإسباني دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي 2-3، الأربعاء.

ورغم الخسارة حافظ البارسا على صدارته للمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متقدمًا على بورتو الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين.

وبكر أنتويرب بالتسجيل وتحديدًا منذ الدقيقة الثانية عبر أرثر فيرميرين، وأدرك فيران توريس التعادل للنادي الكاتالوني في الدقيقة 35 إثر تمريرة من لامين جمال.

قبل أن يعيد الهولندي فنسنت يانسن التقدم لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من النيجيري الحسن يوسف (56).

وأبقى تشافي على بيدري والبرتغاليين جواو كانسيلو وجواو فيليكس والألماني إلكاي غوندوغان والبرازيلي رافينيا على دكة البدلاء.

قبل أن يدفع ببيدري وغوندوغان وكانسيلو في الدقيقة 60 دون نتيجة حتى تمكن الواعد غويو، بديل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

لكن فرحة النادي الكاتالوني لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث سجل الفرنسي جورج لينيخينا هدف الفوز للفريق البلحيكي (90+3).