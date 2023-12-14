استقالة رئيس أنقرة بعد حادثة الدوري التركي

قدم فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو، استقالته من منصبه بعد حادثة اعتدائه على حكم مباراة فريقه ضد تشايكور ريزا سبور في الدوري التركي.

وأصيب الحكم خليل أوموت ميلير بكسر صغير أسفل العين نتيجة اعتداء من كوكا بعد المباراة.

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم قرر تجميد النشاط في البلاد لأجل غير مسمى عقب هذا الحادث، لكنه أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء استئناف الدوريات اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وغادر الحكم المستشفى، بعد تعافيه من الإصابات التي تعرض لها في الهجوم بعد المباراة التي أقيمت يوم الإثنين الماضي.

وقال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي إن ميلير لن يعتزل التحكيم بسبب هذا الحادث.

من جانبه، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، القبض على كوكا للاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وأعلن كوكا في وقت لاحق استقالته من منصب الرئيس عبر الموقع الإلكتروني لأنقرة جوجو، بينما زار رئيس اتحاد الكرة مع وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الحكم في المستشفى.