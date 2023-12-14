إيران تحذر الولايات المتحدة من تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر

حذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، الولايات المتحدة الأمريكية من تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

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جاء ذلك ردا على مساع أمريكية لتشكيل قوة بحرية دولية في البحر الأحمر بمشاركة 40 دولة.

وقال أشتياني، إن لدى طهران سيطرة في البحر الأحمر، والمنطقة لم تعد لديها مساحة لأي شخص للتحرك أكثر وسيكون صراعًا قويًا، محذرًا: إذا ما أقدمت أمريكا على مثل هذا الغباء فسوف تواجه مشاكل غير عادية".

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وبحسب مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، تسعى أمريكا لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث ستشمل مساحة 3 ملايين ميل من المياه الدولية.

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