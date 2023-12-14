الموارد البشرية: ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بنسبة 35%

قال وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية، المهندس أحمد الشرقي، إن المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام حاليًا في الرياض شهد تدشين 28 مبادرة ضمن استراتيجية سوق العمل، تتعلق بموائمة العرض والطلب والسياسات النشطة وتحفيز المواطنين على الانخراط في سوق العمل.

إقرأ أيضًا: مؤتمر سوق العمل يشهد توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 246 مليون ريال

وأضاف الشرقي، في تصريحات لـ الإخبارية، اليوم الخميس، أن معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع بنسبة 35%، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة بنسبة 8.3% في الربع الثاني من 2023.

فيديو | وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية م. أحمد الشرقي: ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بنسبة 35% وأكثر من 2.3 مليون من السعوديين يعملون في القطاع الخاص#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/jmdeqUkvk4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2023

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية، المهندس أحمد الشرقي، أن عدد السعوديين المسجلين في سوق العمل لأكثر من 2.3 مليون سعودي في القطاع الخاص.

إقرأ أيضًا:

وزير الموارد البشرية يفتتح أعمال النسخة الأولى للمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض