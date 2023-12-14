الأخبار الاقتصادية

الموارد البشرية: ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بنسبة 35%

14 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

قال وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية، المهندس أحمد الشرقي، إن المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام حاليًا في الرياض شهد تدشين 28 مبادرة ضمن استراتيجية سوق العمل، تتعلق بموائمة العرض والطلب والسياسات النشطة وتحفيز المواطنين على الانخراط في سوق العمل.

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وأضاف الشرقي، في تصريحات لـ الإخبارية، اليوم الخميس، أن معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع بنسبة 35%، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة بنسبة 8.3% في الربع الثاني من 2023.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية، المهندس أحمد الشرقي، أن عدد السعوديين المسجلين في سوق العمل لأكثر من 2.3 مليون سعودي في القطاع الخاص.

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