هندرسون: الطقس في السعودية ساعدني على اللياقة البدنية

أكد جوردان هندرسون، نجم الاتفاق، أنه يرغب في مواصلة اللعب لمنتخب بلاده إنجلترا، مشيرًا إلى أن الطقس في السعودية ساعده على اللياقة البدنية، ما يؤهله للعب في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال هندرسون، في مقابلة مع الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر سابقًا"، "مازلت أريد اللعب لمنتخب إنجلترا، لأني أعتقد أن لدي ما أقدمه لبلدي".

"الكثيرون في انجلترا اندهشوا من لياقتي وحرارة الجو في المملكة ساعدتني" 💪 قائد @Ettifaq جوردان هندرسون يسعى لمواصلة تمثيل بلاده في كأس أمم أوروبا 2024 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#yallaRSL pic.twitter.com/d8YFPky2FI — دوري روشن السعودي (@SPL) December 13, 2023

وأضاف الإنجليزي المخضرم "أمامنا بطولة مهمة الصيف المقبل، وأريد أن أكون جزءًا منها".

وتابع "مستوى دوري روشن يرتفع دائمًا، ولياقتي تكون جيدة عندما أعود إلى إنجلترا، وأعتقد أن الكثير هناك اندهش من لياقتي، يبدو أن حرارة الطقس ساعدتني".

وانتقل هندرسون من ليفربول إلى الاتفاق مطلع الموسم الجاري، وخاض مع الفريق 16 مباراة في كل البطولات حتى الآن.

ويتطلع هندرسون للمشاركة في "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبلين.