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هندرسون: الطقس في السعودية ساعدني على اللياقة البدنية

14 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
الأهلي والاتفاق - فيرمينو وجوردان هندرسون
الأهلي والاتفاق - فيرمينو وجوردان هندرسون

أكد جوردان هندرسون، نجم الاتفاق، أنه يرغب في مواصلة اللعب لمنتخب بلاده إنجلترا، مشيرًا إلى أن الطقس في السعودية ساعده على اللياقة البدنية، ما يؤهله للعب في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال هندرسون، في مقابلة مع الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر سابقًا"، "مازلت أريد اللعب لمنتخب إنجلترا، لأني أعتقد أن لدي ما أقدمه لبلدي".

وأضاف الإنجليزي المخضرم "أمامنا بطولة مهمة الصيف المقبل، وأريد أن أكون جزءًا منها".

وتابع "مستوى دوري روشن يرتفع دائمًا، ولياقتي تكون جيدة عندما أعود إلى إنجلترا، وأعتقد أن الكثير هناك اندهش من لياقتي، يبدو أن حرارة الطقس ساعدتني".

وانتقل هندرسون من ليفربول إلى الاتفاق مطلع الموسم الجاري، وخاض مع الفريق 16 مباراة في كل البطولات حتى الآن.

ويتطلع هندرسون للمشاركة في "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبلين.