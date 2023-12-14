بعد غيابه عن مباراة أوكلاند.. الاتحاد يستعيد نجمه أمام الأهلي

استعاد الاتحاد خدمات عبدالرحمن العبود، لاعب الفريق، قبل مباراة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023.

ويستضيف الاتحاد شقيقه الأهلي غدًا الجمعة في الدور الثاني من البطولة، بعدما تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة أول أمس الثلاثاء في الدور التمهيدي.

وغاب العبود عن مباراة أوكلاند سيتي بسبب وعكة صحية.

لكن حسب صحيفة "الرياضية"، فإن العبود شارك في تدريبات الاتحاد أمس الأربعاء بصورة طبيعية، ما يجعله جاهزًا لموقعة الأهلي.

في المقابل، واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، غيابه عن التدريبات، ما يثير الشكوك حول مشاركته ضد الأهلي.

ومن المقرر أن يختبر الجهاز الفني للنمور جاهزية حمدالله للقاء خلال تدريبات مساء اليوم.

وكان حمدالله تعرض للإصابة في مباراة ضمك التي جرت يوم الخميس الماضي في الدوري السعودي.