فولهام يجدد عقد حارسه حتى 2027

أعلن فولهام الإنجليزي تجديد عقد الألماني بيرند لينو، حارس مرمى الفريق، حتى عام 2027.

وكشف فولهام في بيان رسمي أن العقد يشمل خيار التمديد لعام إضافي.

وكان لينو انضم إلى فولهام قادما من أرسنال في، 2022 ولم يتخلف عن مباراة واحدة مع الفريق ليساعد ناديه على إنهاء الموسم في المراكز العشرة الأولى لأول مرة منذ أكثر من عقد.

وقال لينو عبر موقع فولهام عقب التوقيع على العقد الجديد "علمت بالعرض المقدم من النادي خلال فترة روزنامة المباريات الدولية الأخيرة، ولم يستغرق حسم القرار وقتا طويلا لأن كل الأطراف كانت تشعر بالارتياح".

من جانبه، صرح توني خان، مالك فولهام، "نقدر الإسهامات القيمة لبيرند لينو منذ انضمامه للفريق وبعد خروجه بشباك نظيفة وتحقيق انتصارات استثنائية في آخر مباراتين، رأينا أن هذا التوقيت هو الأنسب للإعلان عن تجديد عقده".