السفارة السعودية في كوالالمبور تصدر تنويهًا للسعوديين القادمين إلى ماليزيا

نوهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا، بأهمية تعبئة المواطنين القادمين إلى ماليزيا لبطاقة الوصول الرقمية بدءًا من أول يناير المقبل.

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وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "بناء على التعليمات الجديدة الصادرة من إدارة الهجرة الماليزية، تأمل السفارة من المواطنين الكرام القادمين إلى ماليزيا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية (MDAC) لمرة واحدة قبل الوصول بثلاثة أيام.

وأشارت السفارة إلى أن تعبئة بطاقة الوصول يتم من خلال الرابط: https://imigresen-online.imi.gov.my، أو من خلال الباركود؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ الأول من يناير 2024.

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