وزير الصناعة يجتمع بمسؤولي الشركات في كوريا الجنوبية ويزور عددا من المصانع

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولي عدد من الشركات الكورية العاملة في قطاع الصناعة؛ كما زار معاليه عددًا من المصانع في مدينتي أولسان وتشانغوون، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

واجتمع الخريف مع مسؤولي شركة HD Hyundai "هيونداي للصناعات الثقيلة" وزار مصنع الشركة في أولسان، للاطلاع على أبرز ما توصلت إليه في بناء السفن، ومرافق الصناعة والهندسة، والمحركات والآلات، كما بحث معهم خلال زيارة لمصنع الشركة في مدينة أولسان، فرص التعاون في مجال الصناعات البحرية، في إطار ما تملكه المملكة من وفرة في المعادن المستخدمة في الصناعات البحرية، ومصنع لسبك وصهر النحاس في مدينة الخبر الصناعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين شركة هيونداي ومدينة الملك سلمان للصناعات البحرية.

والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع مسؤولي شركة "هيونداي موتور" لتصنيع السيارات، وناقش معهم مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

كما اجتمع وزير الصناعة الثروة المعدنية مع مسؤولي شركة CTR "سي تي آر" المصنعة لقطع غيار السيارات، خلال زيارة لمقر الشركة في مدينة تشانغوون، كما التقى مسؤولي شركة SHIN YOUNG "شين يونغ" لتصنيع قطع غيار السيارات وملحقاتها.

وتأتي لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

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