جيرارد يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن ديميبلي

قرر الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، إعادة الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الفريق، للتشكيل الأساسي في مباراة التعاون بدوري روشن للمحترفين.

ويستضيف الاتفاق نظيره التعاون بعد غدٍ السبت على ستاد الأمير محمد بن فهد في ختام الجولة 17 من المسابقة.

ووفقًا لـ"الرياضية"، قرر جيرارد أن يدفع بديمبلي ضمن تشكيل الفريق الأساسي في المباراة المقبلة، بعد أن أبان المهاجم الفرنسي جاهزيته.

وفي حال شارك ديميبلي أساسيًا، سيكون الظهور الأول له منذ 5 أكتوبر الماضي أمام الفتح.

وغاب ديمبيلي عن تشكيل الاتفاق الأساسي طوال الفترة الماضية بسبب إصابة في الركبة، علمًا بأنه لعب 21 دقيقة كبديل في مباراة الشباب الأخيرة.