الخريف يشهد مراسم توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس الكورية

وقع المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس كورب الكورية، اتفاقية تفاهم بحث الفرص الاستثمارية في قطاع الآلات والمعدات في السعودية، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الذي يترأس وفد حكومي لزيارة كوريا.

وخلال مراسم التوقيع التي شهدها الخريف، وقع الاتفاقية نائب الرئيس لقطاع الآلات والمعدات المهندس عبدالله بن محمد الشبانات فيما مثّل الجانب الكوري لشركة إل إس نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي روهيون ميونغ.

بدوره، أكد الشبانات بعد توقيع الاتفاقية، أنها تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة لقطاع الآلات والمعدات حيث يتعاون المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس لتحقيق المستهدفات المشتركة كتعزيز النمو في مجال أتمتة المصانع المحلية وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل على دعم الصناعة والتنمية المستدامة.

يذكر أن إل إس كورب شركة كورية متخصصة في قطاع الآلات والمعدات والمواد والأتمتة والطاقة ونقل الطاقة الكهربائية، ومقرها الرئيسي في سيول، كوريا.

وتحتل حاليًا المرتبة الـ 14 بين أكبر الشركات في كوريا، وهي رائدة في عدد من المجالات مثل الطاقة ونقل الطاقة والمعادن.