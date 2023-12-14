10 وجهات يقصدها السعوديون خلال فصل الشتاء

نجود المسردي- الوئام

السعودية بلد ذو تنوع بيولوجي غني، مع مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية بما في ذلك الجبال والصحاري والشواطئ والوديان.

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وهناك عدد من المتنزهات الطبيعية في جميع أنحاء البلاد التي توفر فرصًا للترفيه والاسترخاء واكتشاف الطبيعة.

ومع دخول فصل الشتاء يتوافد المواطنون والسياح على أماكن التنزه المختلفة، حيث تصبح الوجهات الطبيعية مقصداً للجميع مع انخفاض درجات الحرارة، من أجل قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

ويتوجه العديد من الزوار إلى أماكن متعددة للتنزه من ضمنها المنطقة الجنوبية وتحديدا عسير والتي تشتهر بطبيعتها المتنوعة، حيث تضم المنطقة غابات كثيفة تشكل 80% من غابات المملكة.

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وتجذب عسير السياح والزوار بسبب طبيعتها المتنوعة والمتنزهات الطبيعية والتب تتضمن "السودة" ومتنزه الأمير سلطان و"متنزه شفى المسقي" الذي يتميز بوجود أشجار العرعر وأيضا مشاهدة الشلالات مثل شلالات "جبل منعا" في محافظة تنومة.

ويزور آلاف السعوديين والسياح عدة مدن مشهورة ومنها "سكاكا"، والتي تتضمن قلعة زعبل ومتنزه جبل قارا وبئر سيسرا الأثري.

ومن المدن السياحية أيضا مدينة أبها والتي تعتبر من أهم المصائف والمدن السياحية في المملكة ومن الأماكن الشهيرة فيها "منتزه السودة وسد أبها وقرية المفتاحة".

وتعد تبوك من المناطق الزراعية والسياحية المهمة ومن أشهر معالمها "جبال اللوز وحديقة النافورة ومحمية الطبيق".

حائل أيضا من المدن المميزة ومن معالمها "جبل سلمى ومنتزه السلام وجبل أجا".

وتشهد عدد من الروضات والمتنزهات أمطار وسيولاً كما تتميز بالطبيعة الخلابة، ومن أشهر الروضات المعدة للتخييم في السعودية "التنهات في محافظة رماح، الخفس في الرياض، المزيرعة بمحافظة المجمعة، نورة بمحافظة ثادق، السبلة في الزلفي، مهنا بالقصيم".

وللسياحة الداخلية بمناطق المملكة آثار كثيرة منها تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات، وتقوية التواصل والتضامن المجتمعي، وتبادل الثقافات بين السكان المحليين والسياح من أنحاء العالم.

ومن العوائد الثقافية على السياح من خارج المملكة، استكشاف التراث التاريخي والإسلامي، التعرف على أسلوب الحياة والقيم السعودي، تجربة أنماط الحياة المختلفة التي توفرها المملكة.

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