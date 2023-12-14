خافيير تيباس يكشف موقفه من العمل في دوري روشن

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، موقفه من العمل في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسُئل تيباس عن موقفه حال تلقيه عرضًا من الدوري السعودي ليصبح رئيسًا تنفيذيًا أو ليشغل أي منصب آخر في الرياضة السعودية، فرد "نعم، سأقبل، أحب المشروعات المليئة بالتحديات، والدوري الإسباني أيضًا لديه تحديات ولهذا السبب أنا هنا، السعودية دولة كبيرة جدًا بالنسبة لي".

وقال تيباس، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس، إن بطولة كأس السوبر الإسباني ستستمر لسنوات عديدة بالسعودية، مشيرا إلى أنه غيّر رأيه عن الرياضة في المملكة، بعد النظرة السلبية التي كانت لديه قبل سنوات.

وأضاف "انطلقنا بالفعل في تنفيذ الاتفاقيات مع وزارة الرياضة السعودية، ونحن نعمل على الأكاديميات والمدارس، وهي مشروعات تنمو بالشكل الصحيح، إنه مشروع رائع، لقد بدأنا هذا المشروع للتو، لكنه يسير على ما يرام ونتطلع إلى الحصول على نتائج أفضل مع الوزارة".

وتابع "بطولة كأس السوبر من اختصاص الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكن إن لم أكن مخطئاً، حتى عام 2029، ستكون في السعودية، وأعتقد أنها ستستمر لسنوات عديدة أخرى هنا".

وأكمل تيباس "عندما انتقدت السعودية من قبل لم أكن أعرف الكثير عن المملكة، وما هي خططها وأفكارها، ولذلك غيّرت رأيي بسبب التقدم الكبير الذي تم إحرازه هنا.. ومن لا يرى ذلك فهو أعمى".