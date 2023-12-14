أمين عام الناتو: السعودية تلعب دورًا رياديًا في العالمين العربي والإسلامي ونتطلع للتعاون معها

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن السعودية تلعب دورًا رياديًا في العالمين العربي والإسلامي.

وحسب قناة "العربية" قال ستولتنبرغ، إن حلف الناتو يتطلع لتطوير التعاون مع السعودية في مجالات أمن الملاحة ومكافحة الإرهاب.

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وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، أجرى أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا بالأمين العام لحلف الناتو، واستعراض مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.