أخبار دوليّة

أمين عام الناتو: السعودية تلعب دورًا رياديًا في العالمين العربي والإسلامي ونتطلع للتعاون معها

14 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
NATO Secretary General Jens Stoltenberg addresses a press conference ahead of a NATO defence ministerial meeting at NATO headquarters in Brussels on October 2, 2018. NATO Defence ministers are scheduled to meet October 2-3, 2018, / AFP PHOTO / Emmanuel DUNAND

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن السعودية تلعب دورًا رياديًا في العالمين العربي والإسلامي.

وحسب قناة "العربية" قال ستولتنبرغ، إن حلف الناتو يتطلع لتطوير التعاون مع السعودية في مجالات أمن الملاحة ومكافحة الإرهاب.

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وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، أجرى أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا بالأمين العام لحلف الناتو، واستعراض مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.