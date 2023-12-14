قرعة كأس آسيا لكرة الصالات.. السعودية والعراق في مجموعة واحدة

أسفرت قرعة كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند عن مواجهات مثيرة، اليوم الخميس.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات العراق، وأوزبكستان، وأستراليا.

وشهدت المجموعة الأولى تواجد منتخب تايلاند، المضيف، إلى جانب فيتنام وميانمار والصين.

ويلعب منتخب اليابان، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة، في مواجهة طاجيكستان وجمهورية كوريا وقرغيزستان.

في حين أوقعت القرعة المنتخب الإيراني، الوصيف، بالمجموعة الرابعة إلى جانب الكويت والبحرين وأفغانستان.

وتقام النسخة الـ17 من البطولة في الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل، بمشاركة 16 فريقًا.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في كأس آسيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزبكستان، خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2024، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة العالمية في وسط آسيا.

وبما أن أوزبكستان تأهلت تلقائياً إلى كأس العالم كمضيفة، سيتم تحديد الفريق صاحب المركز الخامس من خلال مباريات الملحق إذا تأهلت أوزبكستان إلى الدور قبل النهائي من كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند.

وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من كأس آسيا بالفوز على إيران في المباراة النهائية.