للجلسة الـ 5 على التوالي.. “تاسي” ينهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الخميس باللون الأخضر للجلسة الـ 5 على التوالي، كاسبا 141 نقطة عند مستوى 11542 نقطة.

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وبلغت السيولة في "تاسي" اليوم نحو 8.2 مليار ريال، جاءت عن طريق تداول 308.5 مليون سهم.

كما انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة الخميس على انخفاض 311.07 نقطة، حيث اغلق عند 23420.65 نقطة، وبلغت السيولة نحو 19.8 مليون ريال.

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