السعودية تفوز برئاسة “ARAC” خلال الجمعية العمومية الـ 11 للجهاز العربي للاعتماد

فازت السعودية، ممثلةً بالمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد بإجماع الدول الأعضاء في التصويت برئاسة الجهاز العربي للاعتماد وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 11 للجهاز العربي للاعتماد المنعقدة في الرياض اليوم.

بعد فوز السعودية برئاسة الجهاز العربي للاعتماد، سيرأس لمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، الجهاز العربي للاعتماد في دورته القادمة، وذلك في إنجاز وطني يؤكد المكانة البارزة للبنية التحتية للجودة في المملكة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.

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في هذه المناسبة، قدم القعيّد الشكر لأمينة محمد على رئاستها للدورة الحالية وما قدمته من جهود في قيادة الجهاز العربي, معبرًا عن تقديره لجميع الدول الأعضاء لتقديمهم الثقة لقيادة الجهاز في الفترة المقبلة.

يذكر أن الجهاز العربي للاعتماد (ARAC) كان قد تأسس في العام 2008 بقرار من المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين "إيدسمو" ويضم تحت مظلته 21 جهازًا وهيئة اعتماد وطنية، ويمثل المظلة الشاملة للاعتراف الدولي المتبادل في الدول العربية.

ويهدف الجهاز العربي للاعتماد، للتخطيط والتنسيق لنشاط اعتماد جهات تقويم المطابقة في الدول العربية، الذي بدوره سيسهم في تسهيل التجارة البينية بين الدول العربية فيما بينها وكذلك بين الدول الأخرى.