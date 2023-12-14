مدرب نيوكاسل بعد الإقصاء الأوروبي: نشعر بخيبة أمل

أكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، أنه ولاعبي فريقه يشعرون بخيبة أمل كبيرة بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وأهدر نيوكاسل فرصة إنهاء المجموعة السادسة لدوري الأبطال في المراكز الثلاثة الأولى بعد خسارته أمام ضيفه ميلان الإيطالي بنتيجة 1-2 مساء أمس الأربعاء ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات.

وتقدم الفريق الإنجليزي بهدف سجله جويلينتون في الدقيقة 33، ورد ميلان بثنائية كريستيان بوليسيتش وصامويل تشوكويزي في الدقيقتين 59 و84.

وتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة برصيد 11 نقطة ليضمن الصدارة ومن خلفه باريس سان جيرمان 8 نقاط متساويا مع ميلان بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب بـ 5 نقاط.

وقال هاو، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الألمانية، "أردنا التأهل في دوري أبطال أوروبا بالطبع، كان هذا مما نعتزمه قبل المباراة وخلالها، لم أكن واثقا في تلك اللحظة إن كان من الممكن نزع هذه الرغبة من اللاعبين، إذا نظرت إلى الأهداف التي استقبلناها، لقد جاءت من خلال أخطاء قد تحدث في أي لحظة، سواء كنت استباقيا أم كان رد فعل".

وأضاف "بالطبع اتحمل مسؤولية ذلك، لكني كنت أفضل أن نذهب ونهاجم ونحاول الفوز بدلا من أن نكون مجرد رد فعل".

وأوضح المدرب "نشعر بخيبة أمل كبيرة، من الصعب تقبل الأمر حاليا، الأولاد لعبوا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل طيب".

واختتم "كنا نأمل أن يأتي الهدف في وقت مبكر، وفي الشوط الثاني حاولنا التماسك وبحثنا عن الهدف الثاني".

واختتم "شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد استقبالنا الهدف الأول، لأننا اعتقدنا أنها كانت لحظة حاسمة، لم يكن مستوانا جيد بشكل كاف في الشوط الثاني، كان هدفا غير معهود حقا بالنسبة لنا".