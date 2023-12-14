انتبه.. تدني الحرارة لأقل من 5 درجات مئوية يضعف مقاومة الجسم للفيروسات 50%

خاص – الوئام

مع دخول موسم الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خصوصا كبار السن أو من يعانون من الأمراض المزمنة، حيث توصلت دراسة أمريكية حديثة للإجابة على السؤال الذي حير كثير وهو: لماذا تزداد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال هذا الفصل من العام؟.

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ووجدت الدراسة، التي أجرتها الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، أن الهواء البارد يؤثر على استجابة الأنف المناعية؛ حيث أن تدني حرارة الأنف لأقل من 5 درجات مئوية يقتل 50% من الخلايا المقاومة للفيروسات والبكتيريا في الخياشيم.

وللحديث أكثر عن الإنفلونزا والتطورات الجديدة في اللقاحات، يقول الدكتور عبد الرحمن بن محمد التركي، إخصائي الأمراض الباطنية، إن لقاح الإنفلونزا من اللقاحات السنوية التي يجب على أفراد المجتمع أخذها، كونه يمثل خط الدفاع الأول وقاية الفرد من مضاعفات نزلات البرد والإنفلونزا.

ويضيف الدكتور عبد الرحمن بن محمد التركي، في حديثه لـ "الوئام"، أن الإنفلونزا تتكون من سلالتين رئيسيتين "أ"، "ب" تحت كل منها أنواع مختلفة من الفيروسات، ويشهد كل عام انتشار لنوع من تلك الفيروسات، وتتم معرفته مسبقا قبل إنتاج اللقاحات حتى تتمكن من التصدي لتطور تلك السلالات من الإنفلونزا.

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ويوضح الدكتور عبد الرحمن، أن المرضى الأكثر تأثرا بالإصابة بالإنفلونزا ومضاعفتها هم أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والكلى والأورام ونقص المناعة، حيث أثبتت الدراسات أن أغلب المرضى الذين يحتاجون العناية الحرجة نتيجة الإنفلونزا هم المرضى المصابون تلك الأمراض، مؤكدا أن اللقاح يمثل وقاية من تلك المضاعفات.

ويشير الدكتور عبد الرحمن، خلال حديثه لـ "الوئام"، إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة واتباع الإرشادات الطبية عند الإصابة مثل وضع شي على الفم أثناء العطاس، وغسل اليدين بشكل مستمر، واستخدام الكمامة.

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