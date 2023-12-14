نموذج “ريان”.. نظام استشاري بالذكاء الاصطناعي يشمل أحدث البيانات والتحليلات لسوق العمل العالمي

أطلق المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض في ثاني أيامه، نموذج المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "ريان" وهو نموذج متخصص في أسواق العمل، يعمل بناءً على نموذج لغوي ضخم يشتمل على عشرة مليارات معامل (باراميتر)، وقد تم تدريبه على تريليون نقطة بيانات من مصادر متنوعة حول العالم.

يهدف "ريان" لتوفير أحدث المعلومات حول أسواق العمل العالمية، وتحسين الاستفادة من الكم الهائل من المعلومات المتوفرة على الإنترنت وفي الكتب والمؤلفات المتعلقة بأسواق العمل، إضافة إلى المساعدة في معالجة التحديات الجديدة وتوفير استجابات سريعة للتغيرات التي تحدث في أسواق العمل.

نموذج "ريان" هو نظام استشاري لسوق العمل العالمي، وهو مصمم لتقديم الإرشادات والإجابات والنصائح حول التحديات والفرص في سوق العمل العالمي.

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ويُعد ريان مصدرًا للمعلومات والتحليلات التي تساعد في فهم التوجهات الكبرى لسوق العمل، والتطورات في قوانين ومعايير العمل، والسياسات والبرامج الهادفة إلى تأهيل القوى العاملة وأماكن العمل لمواكبة المستقبل.

مهام نموذج "ريان"

يقدم النموذج منصة دولية للتعاون بين الجهات التنظيمية وأصحاب العمل والمجتمع المدني لتعزيز حلول سوق العمل العالمية المبتكرة، عبر الكم الهائل من المعلومات التي تم تغذيته بها.

ويسهم خلق نقاشات عالية المستوى حول عوامل التغيير في سوق العمل، وتقديم أحدث الأدلة وأفضل الممارسات حول حلول التحديات الراهنة في سوق العمل.

يقوم بتعريف المشاركين الدوليين بإعادة هندسة سوق العمل الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد مبادرات بناء المهارات الرائدة للعمال من جميع الأجيال والخلفيات.

ويعمل النموذج على تقييم نتائج التجارب المبتكرة في سوق العمل من جميع أنحاء العالم.

ويسعى "ريان" إلى تقديم الدعم في مجالات مثل تمكين الاقتصاد، وخلق وظائف للمواطنين، ضمان الالتزام وتعزيز ثقافة النزاهة، وبناء قاعدة معرفية تؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة.

وسيشارك "ريان" في تنفيذ نماذج عمل جديدة تمكن المواهب السعودية من إثراء الاقتصاد، ويدعم المبادرات الوطنية مثل برناج العمل عن بُعد (تلي وورك) وبرنامج العمل الحر التي تهدف إلى رفع مصداقية العاملين لحسابهم الخاص ودعم مشاركتهم في الاقتصاد.

تريليون نقطة بيانات من حول العالم

يستند حجم المعلومات المتاحة على النموذج "ريان" إلى مجموعة واسعة من المصادر والبحوث والدراسات التي تتضمن، تحليل الاتجاهات الكبرى لسوق العمل والتنبؤ بها.

يُعتبر "ريان" مصدرًا ديناميكيًا للمعلومات يتطور باستمرار ليشمل أحدث البيانات والتحليلات المرتبطة بسوق العمل، ويقدم أيضًا رؤى وتوصيات مبنية على هذه البيانات لمساعدة الأفراد والمؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة.

كما يستقي معلوماته من مراقبة التطورات في قوانين ومعايير العمل العالمية، بهدف تقديم معلومات حول السياسات والبرامج الرامية لتطوير القوى العاملة.

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وتم تغذيته بدراسات عدة منها تأثير التكنولوجيا على الوظائف والمهارات المطلوبة، وتحليل بيانات سوق العمل وتوفير رؤى حول العرض والطلب في القوى العاملة.