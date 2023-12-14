عالم أبحاث طبية يحذر من استخدام الخلطات والمستحضرات غير المعتمدة من الجهات المتخصصة

أكد عالم الأبحاث الطبية الدكتور فهد الخضيري، اليوم الخميس، أن هناك 3 حالات يعرفهم بينهم حالة يتابعها شخصيًا، دخلت العناية المركزة بعد استخدامها خلطة يُزعم بأنها تنظف الأرحام.

وطالب الخضيري في تصريحات لقناة "العربية"، بتشديد الإجراءات التي اتخذتها النيابة اليوم بحق شخص روج لمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في فعالية وسلامة إحدى المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.

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وكانت نيابة الجرائم المعلوماتية قد أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام جرائم مكافحة المعلوماتية.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي؛ لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في فعالية وسلامة إحدى المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.